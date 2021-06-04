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アメリカンビンテージ　ソファ　赤
商品番号 V15043297071
商品名

アメリカンビンテージ　ソファ　赤
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 21,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ65横195奥行82座面高35以前こちらで85000円で購入しました。傷汚れは購入時からあったもので、ビンテージ感があります。インテリアのテイストを変えたく、出します。送料なし引取りの場合、35000円ですテイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリーカラー···レッドカラー···レッドサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
http://narcologia.ru/goods/choice762885.html
http://narcologia.ru/goods/slide930887.html
http://narcologia.ru/goods/browse869091.html

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