アメリカンビンテージ　ソファ　赤

高さ65横195奥行82座面高35以前こちらで85000円で購入しました。傷汚れは購入時からあったもので、ビンテージ感があります。インテリアのテイストを変えたく、出します。送料なし引取りの場合、35000円ですテイスト···アンティーク・クラシック、インダストリアル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリーカラー···レッドカラー···レッドサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）



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