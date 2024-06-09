ロフトベッド 階段付き天然木コンセント付き シングル 宮付き 収納棚付き

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商品の説明：素材：天然木商品サイズ：幅245×奥行101.5×高さ172.5cm梱包個数：2梱包サイズ：:幅100×奥行30×高さ28cm、幅200×奥行22×高さ18cm重量（Grossweight）：25kg、30kg耐荷重：約250KG組立品/完成品：組立品【安全に昇り降りできる階段タイプ】足元の安定している階段タイプは昇り降りしやすく、一段一段安定感があり、大人でもお子様でも安全にご利用いただけます。レイアウトに合わせて階段を左右どちらかを選んで取り付けることができます。【贅沢な天然木】温もりがある天然木材を使用し、よりナチュラルで美しい木模様。【多機能宮棚】スマートフォンや時計などの小物を置ける便利な設置が詰め込まれています。コンセント付きで、お休みしながらスマートフォンやipadを充電することができます。【ベッド下空間】ベッドの下はチェストなど背の高い家具も収納可能。アイデア次第、様々なコーディネートを楽しむことができます。【安全安心】耐荷重250kg。直径5cmの脚のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます【優れた通気性】すのこタイプの床板で通気性は抜群、一年中快適に眠れます。