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NARUMI Giftgallery ボーンチャイナ リーフディッシュ
商品番号 B30223231118
商品名

NARUMI Giftgallery ボーンチャイナ リーフディッシュ
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナルミのボーンチャイナ　リーフ型のお皿です。5枚セットです。食器が増えすぎてしまい断捨離中です。数回使用しましたがヒビカケはありません。金の部分が多少薄くなっているかも知れません。大きさ　18㎝くらいとても素敵なお皿です。カラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...その他お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)
http://narcologia.ru/goods/cryptographic621837.html
http://narcologia.ru/goods/Adder175675.html
http://narcologia.ru/goods/cotton36961.html

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