NARUMI Giftgallery ボーンチャイナ リーフディッシュ

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商品詳細
ナルミのボーンチャイナ リーフ型のお皿です。5枚セットです。食器が増えすぎてしまい断捨離中です。数回使用しましたがヒビカケはありません。金の部分が多少薄くなっているかも知れません。大きさ 18㎝くらいとても素敵なお皿です。カラー...ホワイト素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...その他お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)
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http://narcologia.ru/goods/Adder175675.html
http://narcologia.ru/goods/cotton36961.html
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