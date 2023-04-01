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商品詳細
主な張り地···人工皮革（合成皮革）購入後２年間使用したもので状態は良好です。(４番目の写真が実物です)穴や汚れ等ございません。質が良いので少し高めに設定させていただきますが、値段交渉応じます。また郵送ではなく、文京区までとりにきてくださる方でお願いいたします。
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