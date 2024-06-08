3人掛けソファ※発送日要相談

発送はどんなに早くても10月中旬になります。購入希望される方はご注意ください！※「発送までの日数」は4日〜7日以上長い選択肢がないため便宜上設定したものです。3人掛けソファBeak（ビーク)大分県にある老舗ASAHI家具のソファです。1940×870×900(幅×奥行×高さ)cm家具の大型即売会で座り心地に感動し、2カ月待って作っていただきました。ASAHI家具http://www.asahi-mok.co.jp/products/本体は木、座面は本革、それ以外はファブリック(布)です。2021年12月に35万ほどで購入しました。腰痛持ちの私ですが、テレワーク中は何時間でも座っていられました。ほとんど沈みこまない座面で、うたた寝してしまっても身体が痛みません。デザイン、機能共に大変気に入っておりますが、海外転勤の予定があるためお譲りいたます。大型商品のため、搬入可能なサイズかどうか必ず購入前にご確認ください。どうぞ宜しくお願いします！



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