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FRANCEBED セミダブルマットレス
商品番号 N59091637612
商品名

FRANCEBED セミダブルマットレス
ブランド名 フランスベッド
特別価格 税込 12,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FRANCEBEDフランスベッドマットレスセミダブル汚れやシミなく綺麗な状態です。喫煙者、ペットはいません。2年位の使用です。構造：一体式寸法：1220×1950mm　厚さ：300mm外装生地：ポリエステル55%　　　　　レーヨン25%　　　　　アクリル20%たのメル便送料込み（18500円）のお値段になります。ご理解いただける方のご購入宜しくお願い致します。#フランスベッド#マットレス#セミダブル
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