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ウエッジウッド　WEDGWOOD ストロベリー柄　27cm 新品未使用美品
商品番号 F74868193101
商品名

ウエッジウッド　WEDGWOOD ストロベリー柄　27cm 新品未使用美品
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ウエッジウッド　WEDGWOOD】☆状態　　新品未使用　美品☆カラー　ワイルドストロベリー☆サイズ　直径27cm　　　　　高さ1.8cmWEDGWOOD27センチのストロベリー柄が可愛らしいプレートです。おもてなし料理や来客の際にいかがですか。デザート等盛り付けていただくと華やかに彩っていただけます。購入したものの、なかなか使う機会がなく、お箱に入れた状態で保管しておりました。お箱の裏面に多少の汚れがございます(写真をご確認下さい)自宅保管にご理解いただける方。お箱ございます。カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···大（直径：25.0cm～）形状···丸
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