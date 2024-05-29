ウエッジウッド　WEDGWOOD ストロベリー柄　27cm 新品未使用美品

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【ウエッジウッド WEDGWOOD】☆状態 新品未使用 美品☆カラー ワイルドストロベリー☆サイズ 直径27cm 高さ1.8cmWEDGWOOD27センチのストロベリー柄が可愛らしいプレートです。おもてなし料理や来客の際にいかがですか。デザート等盛り付けていただくと華やかに彩っていただけます。購入したものの、なかなか使う機会がなく、お箱に入れた状態で保管しておりました。お箱の裏面に多少の汚れがございます(写真をご確認下さい)自宅保管にご理解いただける方。お箱ございます。カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···大（直径：25.0cm～）形状···丸