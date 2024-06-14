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Ｌ２５１　水指　『韓国陶芸家　田元　具誠會造』『白釉水指』　共箱　茶道具
商品番号 H90501566667
商品名

Ｌ２５１　水指　『韓国陶芸家　田元　具誠會造』『白釉水指』　共箱　茶道具
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　18cm横幅　約　17cm共箱の蓋にヒビがございます。水指は状態良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit267286.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement598399.html
http://narcologia.ru/goods/cotton535761.html
Ｌ２５１　水指　『韓国陶芸家　田元　具誠會造』『白釉水指』　共箱　茶道具
Ｌ２５１ 水指 『韓国陶芸家 田元 具誠會造』『白釉水指』 共箱 茶道具-
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