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- ナルミ ボーンチャイナ カップ\u0026ソーサー シュガーポット 新品 未使用
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商品詳細
薔薇の飾りが可愛いらしいカップ\u0026ソーサーシュガーポットになります。カップ:口径約6.8㎝ 高さ約7㎝ソーサ:約14.5㎝になります。シュガーポット:取っ手～取っ手約12㎝高さ約7㎝になります。ミルクピッチャーは出品するのに検品していた時に欠けてしまいました。もしそれでも良かったら一緒にお付けいたします。#ナルミボーンチャイナ#ナルミ#ボーンチャイナ#カップソーサー#シュガーポット
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