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ナルミ ボーンチャイナ カップ\u0026ソーサー シュガーポット 新品 未使用
商品番号 P50580855812
商品名

ナルミ ボーンチャイナ カップ\u0026ソーサー シュガーポット 新品 未使用
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薔薇の飾りが可愛いらしいカップ\u0026ソーサーシュガーポットになります。カップ:口径約6.8㎝　高さ約7㎝ソーサ:約14.5㎝になります。シュガーポット:取っ手～取っ手約12㎝高さ約7㎝になります。ミルクピッチャーは出品するのに検品していた時に欠けてしまいました。もしそれでも良かったら一緒にお付けいたします。#ナルミボーンチャイナ#ナルミ#ボーンチャイナ#カップソーサー#シュガーポット
http://narcologia.ru/goods/approximate347420.html
http://narcologia.ru/goods/stage239797.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic281312.html
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