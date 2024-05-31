もこもこソファ ソファベッド ふかふか感＆ボリューム感＆5段階リクライニング B

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もこもこリクライニングソファやみつきのふかふか感＆ボリューム感約26ｃｍのボリュームたっぷりの厚みウレタンチップが雲のように柔らかく体を包み込みウレタンフォームが優しく体を受止めます5段階リクライニングでフルフラットにもカウチスタイルやソファベッドと使用用途に合わせて使用可能です＊＊サイズ（外寸）約幅140×奥行き75〜105（座面奥行き43）×高さ26〜55（座面高26）㎝カラーブラック（１枚目画像）素材中材：ウレタンフォーム、ウレタンチップ、スチールパイプ表地：綿100％裏地：ナイロン機能背もたたれ5段階リクライング生産国日本商品重量／梱包重量約12.5kg／約16kg梱包サイズ約120×105×23cm＊＊その他カラーございますカラーバリエーションブラックアイボリーブラウンピンクグリーンレッドイエロブルーご希望の方は在庫確認お願いいたします＊＊発送詳細送料無料（北海道・沖縄は追加送料/離島配送不可）ご入金確認後、約4-7日で発送予定(土日祝除く)＊＊注意事項万が一初期不良の場合はお届け後３日以内に限り返品交換対応可能です評価前にご連絡をお願いいたしますすぐに対応させていただきますご購入者様都合によるイメージ違いなど一方的な返金希望やキャンセル希望などはご対応できかねますので、トラブル防止のためにもご購入前にご納得いただいた上でのご購入をお願いいたしますその他注意事項ございますので、プロフィールもご確認いただけますと幸いです250650190