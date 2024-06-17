C638新品未使用アウトレット品80cm幅おしゃれなドレッサーテーブルBR検品済

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こちらは 未使用の新品アウトレット品 です。下記注意分をよく読んでいただいてからご購入ください。■ドレッサー機能が付いた、おしゃれなリビングテーブルです。■組み立て品ではなく、本体部分は完成していますので脚を4本回し入れて、ガラス天板を固定するだけですぐにお使い頂けます。■アウトレット品になりますので、開梱の際の小キズや汚れなどがある場合があります。詳しくはプロフィールに記載していますので、ご確認下さい。※前面の右下角に打痕があります。サイズ本体：幅80×奥行45×高さ41.5cm重さ24.6kg材質プリント化粧合板、ＭＤＦ、6mm強化ガラス完成品（脚のみ後付け）発送は、佐川急便さんです。こちらは同梱不可商品です。※平日発送を基本とし土曜日、日曜日、祝日の発送は行っておりません。※離島、沖縄への発送は行っておりません。リビングテーブル センターテーブル ガラステーブル ドレッサー鏡のタイプ...一面鏡特徴...完成品、引き出しありテイスト...北欧風主な素材...木