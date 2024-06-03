429ネイビー ソファベッド ハイバック 3WAY ローソファー リクライニング

［注意事項］※北海道・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)※マナーの悪い方は、即削除させていただきます。ソファにもベッドにもなる、ロータイプのソファベッド使い方は3通り、普段はソファとして使って、来客時にベッドに、といった使い方も幅が広いので、ゆったりとくつろげます。同色のクッション2個付きで枕や腰当クッションとしても使えます。●商品サイズソファ時：約幅120×奥行70〜127×高さ18〜66（座面高12/21）cmベッド時：約幅120×奥行181×高さ12cm折りたたみ時：約幅122.5×奥行72×高さ36cm●重量約14.7kg●材質スチール、ポリエステル、ウレタンフォーム、粉砕ウレタン



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