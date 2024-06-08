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ゲルテックス　シングル　マットレス
商品番号 G45160321886
商品名

ゲルテックス　シングル　マットレス
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 25,725 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マットレス　シングルサイズ■メーカー:Schlaraffiaシェララフィア(ドイツ)■商品名:GeltexPlatin200　　　　ゲルテックスプラチナ2002019年に購入し4年ほど使用しました。家族に喫煙者はおらず、またペットは飼っておりません。敷きパッドとボックスカバーの二重使用していたためマットレス自体の状態は綺麗ですが、経年による多少の色褪せ等はご理解ください。商品ご購入頂けた際にはカバーを自宅洗濯させていただきます。そのため発送までに少しお時間いただきますのでお願いします。本ページではシングル1枚の紹介ですが、同商品2枚ご用意があるためご希望に応じてお纏め購入も可能です♪お値段交渉承ります(^^)
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