ポケモンカード　トリプレットビートbox 新品未開封シュリンク付き　ポケカ

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ご覧いただきありがとうございます。楽天ブックスで購入しました、新品未開封品でシュリンクもついたままです。画像のものをお送りしますのでご確認下さい。宅急便コンパクトかゆうパケットプラスでの発送予定です。どちらかはその時の発送状況によります。欲しいカードが揃いましたのでこちらはお譲りします。こちらお値下げは不可とさせていただきます。画像のものをお送りします。・すり替え防止のため返品交換は受け付けておりません。・中身での評価はご遠慮願いたく申し上げます。#ポケカ#ポケモンカード新品未使用ですが自宅保管品のため多少の箱のゆがみ等、細かい点は何卒ご了承いただける方とのお取引をお願いしますm(__)m必ずプロフィールをご一読ください。発送方法に関して・発送に関しまして未定になっているものは普通郵便（定形外郵便など）で発送することがあります。定形外や定形郵便は補償がなく、追跡ができませんのでその点ご理解くださいませ。追跡が必要な場合はお値段が変わりますのでコメントよりご相談ください。ゆうゆうメルカリ便と書いてあっても発送の都合上らくらくメルカリ便に変更することもございます。逆もあります。ご指定がある場合は先にコメントよりご相談ください。※メルカリ評価が0の方は必ずコメントを先にください