黒田あつ子先生の作品 サイン有り クリスマス ロウソク

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青い日記帳 青い日記帳

ご覧いただきありがとうございますこちらは依頼品になります何年か前にブースにて18000円で購入されたものです一か所気になるところがあったようで半額ほどにしますとの事依頼品の為、コメントのお返事は少し時間がかかると思いますがよろしくお願い致します