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根付。1点 精緻彫。古美術 骨董品 昭和-平成時代 舊家藏出 。腹處一裂線。
商品番号 S61785443108
商品名

根付。1点 精緻彫。古美術 骨董品 昭和-平成時代 舊家藏出 。腹處一裂線。
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございました。根付1点精緻彫刻古美術骨董品昭和-平成時代舊家藏出。腹處一裂線。幅約3.57cm，高約4.06cm，厚約2cm，重量約25.5g自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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