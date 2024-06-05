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- 根付。1点 精緻彫。古美術 骨董品 昭和-平成時代 舊家藏出 。腹處一裂線。
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございました。根付1点精緻彫刻古美術骨董品昭和-平成時代舊家藏出。腹處一裂線。幅約3.57cm，高約4.06cm，厚約2cm，重量約25.5g自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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