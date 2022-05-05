人気★ロナン・ブルレック★正規輸入品★新品未開封★北欧インテリア★13

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■アーティストロナン・ブルレック■タイトルDrawing13■サイズ55x55cmRonanBouroullec（ロナンブルレック）とTheWrongShopによるポスターとなります。WRONGSHOP製のポスター専用段ボール新品未開封。有機的なフォルムと素朴な色調を使用した、RonanBouroullecによる現代的でユニークなポスターです。ロナンは弟のエルワン・ブルレックとともにパリを拠点とするブルターニュ出身のデザイナーです。HAYで彼らがデザインした家具なども販売されています。フレームは付属しません。アートポスター 海外ポスター 輸入ポスター お洒落インテリア 北欧インテリアテイスト...北欧,モダン主な素材...紙製壁飾りの種類...ポスター