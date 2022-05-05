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人気★ロナン・ブルレック★正規輸入品★新品未開封★北欧インテリア★13
商品番号 B64672171194
商品名

人気★ロナン・ブルレック★正規輸入品★新品未開封★北欧インテリア★13
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 6,216 円
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商品詳細

■アーティストロナン・ブルレック■タイトルDrawing13■サイズ55x55cmRonanBouroullec（ロナンブルレック）とTheWrongShopによるポスターとなります。WRONGSHOP製のポスター専用段ボール新品未開封。有機的なフォルムと素朴な色調を使用した、RonanBouroullecによる現代的でユニークなポスターです。ロナンは弟のエルワン・ブルレックとともにパリを拠点とするブルターニュ出身のデザイナーです。HAYで彼らがデザインした家具なども販売されています。フレームは付属しません。アートポスター　海外ポスター　輸入ポスター　お洒落インテリア　北欧インテリアテイスト...北欧,モダン主な素材...紙製壁飾りの種類...ポスター
http://narcologia.ru/goods/interconnect131770.html
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