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- 北海道の巨大流木LEDライト付き
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商品詳細
北海道の海にたどり着いた龍の様な巨大流木。最長幅150cm、重さ約80kg。嵐の後、砂の中から出てきたものを3日かけて引き上げました。夜LEDライトをつければ、より神秘的で存在感があります。お店やお庭の飾りにどうでしょうか？
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