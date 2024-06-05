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北海道の巨大流木LEDライト付き
商品番号 L11362349156
商品名

北海道の巨大流木LEDライト付き
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 300,000 円
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商品詳細

北海道の海にたどり着いた龍の様な巨大流木。最長幅150cm、重さ約80kg。嵐の後、砂の中から出てきたものを3日かけて引き上げました。夜LEDライトをつければ、より神秘的で存在感があります。お店やお庭の飾りにどうでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/parenthesis494144.html
http://narcologia.ru/goods/Addict291718.html
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