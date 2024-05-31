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GMGN164○karimoku / カリモク vivente ビベ
商品番号 S19750235401
商品名

GMGN164○karimoku / カリモク vivente ビベ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 75,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMGN164○karimoku/カリモクviventeビベンテ3人掛けソファトリプルソファ黒総革花梨材最高級定価約72万□□商品説明□□カリモク家具の最上級シリーズであるvivente（ビベンテ）。最高級の本革を大判で惜しみなく使用した豊かな素材感は堂々とした風格が漂います。寡黙で広々としたアームや、ウッドフレームには花梨無垢材を使用。堅牢な木肌は使うほどに味わいを増します。約:実寸サイズ（mm）w2200×d900×h620×sh300※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Fランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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GMGN164○karimoku / カリモク vivente ビベンテ 3人掛けソファ トリプルソファ 黒 総革 花梨材 最高級 定価約72万

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