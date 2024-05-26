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有田焼 献上古伊万里 料理揃(仁祥窯)
商品番号 W65993093899
商品名

有田焼 献上古伊万里 料理揃(仁祥窯)
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても美しい作品になっています。使用しないため出品いたします。2枚セットです。大きさと深さは写真参考にしてください。未使用で箱の中にずっとしまってあったので美品です。発送は緩衝材をつめて外箱でそのまま送らせてもらいますのでご了承ください。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレート素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼皿/プレート形状...丸#有田焼#献上古伊万里#皿#和食器#食器#プレート#仁祥窯#盛皿
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