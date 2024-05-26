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3人掛けソファ　ローソファ　ソファベッド　カウチソファ　オットマン
商品番号 N16043586968
商品名

3人掛けソファ　ローソファ　ソファベッド　カウチソファ　オットマン
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 9,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　グリーンゆったり脚を伸ばして寝転がれる、ロングカウチソファです♪商品仕様商品サイズ(cm)ソファ：幅約110.0×奥行約80.0×高さ約58.0座高：高さ約30.0（奥行約53.0）スツール：幅約80.0ｘ奥行約50.0ｘ高さ約30.0材質座面：Sバネ、ウェービングベルト、ウレタン背：ウレタンフォーム、ウェービングベルト脚：プラ脚
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