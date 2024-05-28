マリメッコ　ウニッコ　ファブリックパネル　北欧　壁飾り

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商品詳細
大きさ 45cm角暑さ 約2.5cmマリメッコ表参道店にて購入した正規品です。黄色系の明るい色合いが、部屋の雰囲気を温かみのある感じにしてくれます。数ヶ月飾ったあと保管していましたが、模様替えしたあとなかなか飾る機会が無く、気に入ってくださる方がいらしたらぜひ飾っていただけたらと思い出品いたしました。
http://narcologia.ru/goods/enquire284089.html
http://narcologia.ru/goods/plaque813807.html
http://narcologia.ru/goods/waveform942417.html
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