tittot　台湾　国立故宮博物院　翠玉白菜　置物

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※コメントなし即購入OKです※同梱発送できる商品はおまとめ可能、送料差額相当を値引きします 購入前にコメントください(別々に購入後は同梱発送できません)※猫2匹飼っています、数本の毛の混入についてはご容赦ください---------------tittot国立故宮博物院 翠玉白菜サイズ(約)W11.3×H10.7×D5.2cm直径約6mmの丸いプレート(マグネットの虫を付ける金属の板)が取れて ガラスに接着剤の跡が残っています(画像青丸部分)取れた部品は揃っているので 補修は可能だと思います数年前にオークションで中古品を購入したため使用年数等の詳細は不明私は飾らずに保管していました虫の部分を除けば 目立った傷みはありません箱は傷んでいます冊子(リーフレット)等はありません、写っている物がお届けする全てです