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薩摩焼き　廣田窯　水指　大　小　花瓶　3点
商品番号 Y21104923879
商品名

薩摩焼き　廣田窯　水指　大　小　花瓶　3点
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家の整理で見つかった物です。傷や汚れなどがございます。古い物なのでご理解お願いします。　画像の物が全てになります。水指大　高さ約18センチ　直径約14センチ水指小　高さ約11センチ　直径約14センチ花瓶　高さ約18センチ　直径約7センチ
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