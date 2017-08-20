薩摩焼き　廣田窯　水指　大　小　花瓶　3点

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商品詳細
実家の整理で見つかった物です。傷や汚れなどがございます。古い物なのでご理解お願いします。 画像の物が全てになります。水指大 高さ約18センチ 直径約14センチ水指小 高さ約11センチ 直径約14センチ花瓶 高さ約18センチ 直径約7センチ
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