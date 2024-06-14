アンティークミラー 鏡 ロートレック ミュシャ 昭和 モダン ヴィンテージ

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ご覧いただきましてありがとうございます。数十年ほど前に母が購入した鏡です。ロートレックのようなミュシャのような雰囲気の絵がプリントされている珍しいお品です。鮮やかな色の華やいだプリントが部屋の中をパッと明るくしてくれます。鏡故に写真で撮影する際、どうしても余計な物（自宅の照明やスマホ等）が映り込んでしまい、上手く撮れていないと思います。ご容赦ください。気になる点がございましたら、何とか撮り直しますので、ご連絡下さい。普段飾らずに保管していたようですが、年代物の為かすれたような傷や木枠のへこみ等が見られます。写真でご判断頂けますと幸いです。サイズ横30cm×縦40cm×厚み2cm壁掛け用の紐つき検品していますが、汚れ傷等見落としている場合があります。通常ご購入頂いてから1〜2日以内に発送致します。都合によっては、即日発送も可能です。匿名発送、追跡可能です。◇プロフィールをご覧のうえでご理解頂いた方はご検討下さい。《こちらの商品以外にも多数出品していますので、ぜひ商品ページをご覧ください！》テイスト···アンティーク、モダン、レトロ主な素材···木製