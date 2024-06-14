スワロフスキー　サンタクロース　クリスマス

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商品詳細
SWAROVSKI サンタクロース オブジェ置物クリスタルです。型番：5291584サイズ：高さ約7㎝横約6.5㎝奥行約3㎝キズ、欠けはありません。キラキラ綺麗な状態です。付属品はありません。
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