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A149アメジストドーム クラスター ウルグアイ産 と水晶クラスター
商品番号 O25412577909
商品名

A149アメジストドーム クラスター ウルグアイ産 と水晶クラスター
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 4,000 円
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商品詳細

商品スペック1、ミニアメジストドームクラスター　528g産地:ウルグアイ2、水晶クラスター　376g産地:ブラジル☆無言購入、即購入も歓迎します。☆天然石の細かな結晶が付いてるので十分注意して取り扱いください。☆天然石の為、色むら等ありますがご理解ください。☆原石好きな方にもオススメです。◆備考アメジストは日光に弱いです。紫外線によって退色する性質があります。設置する場所については、何カ月も直射日光の当たる場所に置くのは避けることを推奨いたします。
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