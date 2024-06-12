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- 【ハンドメイド】ハーレー風オブジェ
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商品詳細
10年ほど前に中国・上海で購入しました。中国人作家の手作りです。作家の工房で直接購入しました。アメリカへの輸出がほとんどだそうです。荒っぽい作りですがそれも味です！笑右ミラーが無いのは、そういうデザインだ！とのことでした。スチール製重さ：約790g全長：約300mm高さ：約160mmハンドル幅：約90mm梱包重量：約850gゆうパックで全国（沖縄・離島含む）にお送りします。配送元は奈良県です。ご質問がございましたらお気軽にどうぞ！#ハーレー風#バイク#インテリア#中国人作家#ハンドメイド#Bike#figurine#miniature#自行车 装饰品
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2/059 【ジャンク品】ハーレーダビッドソン風 木製 オブジェ ...
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