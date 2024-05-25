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アンティーク風オルゴール
商品番号 R30675127962
商品名

アンティーク風オルゴール
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...アンティーク・クラシック,姫系・フェミニン・ロマンチック高さ...約22.5cm台座...約8×8.5cm首と右手部分がオルゴールに合わせて動きます！お顔もとても綺麗です(^^)/大事に閉まっていました♪オルゴールも問題なく作動します！お好きな方に飾ってほしいです☆どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m定価1万円以上
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