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☆茶道具☆唐木紫檀製 巻台花台 平卓 飾台 香炉台 盆栽台長さ53.5cm華道具
商品番号 P73688951192
商品名

☆茶道具☆唐木紫檀製 巻台花台 平卓 飾台 香炉台 盆栽台長さ53.5cm華道具
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆茶道具☆唐木紫檀製巻台花台平卓飾台香炉台盆栽台/華道具長さ53.5cm★時代物★5D0418サイズ(約):長さ53.5cm、幅29.5cm、高さ8.2cm、重さ1.3ｋg
http://narcologia.ru/goods/waveform555417.html
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