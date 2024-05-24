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天然加工石　置き台　飾り台　高級花瓶置き　花台　盆栽台
商品番号 P59787729689
商品名

天然加工石　置き台　飾り台　高級花瓶置き　花台　盆栽台
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●大きさ=最長部が約38.5cm、最短部が約30cm、厚さ約4.5cm。●重さ=約10kg。●天面はツルツルのつや有り、模様入りで重厚感抜群です。USED品であること、上記コメントご理解の上ご購入検討宜しくお願い致します。素材...石主題...その他
http://narcologia.ru/goods/troupe486311.html
http://narcologia.ru/goods/Addict155118.html
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