●大きさ=最長部が約38.5cm、最短部が約30cm、厚さ約4.5cm。●重さ=約10kg。●天面はツルツルのつや有り、模様入りで重厚感抜群です。USED品であること、上記コメントご理解の上ご購入検討宜しくお願い致します。素材...石主題...その他



天然加工石 置き台 飾り台 高級花瓶置き 花台 盆栽台 - 彫刻/オブジェクト



盆栽棚 花棚 植物棚 45KG耐荷重 プランタースタンド フラワーラック フラワースタンド アイアン 防サビ 観葉植物 園芸ラック 鉢置きスタンド 花台 室内屋外 折りたたみ可能なデザイン 頑丈組み立てが簡単 (黑)



オーダー】石の台 花台 盆栽台 | ZUKOUSHITU®︎ 1.71



盆栽棚 花棚 植物棚 45KG耐荷重 プランタースタンド フラワーラック フラワースタンド アイアン 防サビ 観葉植物 園芸ラック 鉢置きスタンド 花台 室内屋外 折りたたみ可能なデザイン 頑丈組み立てが簡単 (黑)



花台 木製 フラワースタンド 玄関 リビング おしゃれ 花瓶台 鉢 観葉植物 置き台 飾り台 無垢材 天然木 チーク花台40



高級天然木無垢材一枚板花瓶台輪切り敷板煎茶道具盆栽台 花台 工芸品 ...



骨董品です！漆器 盃台 盃洗 K2413 お得な情報満載 2448円引き ...



花台 木製 天然木 ビーチ材 シンプル おしゃれ フラワースタンド 花瓶 ...



花台 木製 フラワースタンド 玄関 リビング おしゃれ 花瓶台 鉢 観葉植物 置き台 飾り台 無垢材 天然木 チーク花台40



高級天然木無垢材一枚板花瓶台輪切り敷板煎茶道具盆栽台 花台 工芸品 飾り台置物台 | フリマアプリ ラクマ



Tomiki プランタースタンド フラワーラック フラワースタンド アイアン 防サビ 観葉植物 盆栽棚 花棚 植物棚 40KG耐荷重 園芸ラック 鉢置きスタンド 花台 室内屋外 折りたたみ可能なデザイン 頑丈組み立てが簡単



ちょこらび ゆぺくん アクキー - アイドル



石置き - 通販 - photoventuresnamibia.com



盆栽花台 けやき 丸 厚型 幅25〜32cmを販売 | 盆栽妙



花台 木製 フラワースタンド 玄関 リビング おしゃれ 花瓶台 鉢 観葉 ...