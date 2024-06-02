ニッコー　ダブルフェニックス　カップ\u0026ソーサ― 6客

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値下げしました！NIKKODOUBLEPHOENIXカップ＆ソーサー6客セットになります。祖父母宅に長期保管されておりました。素人保管になりますのでご理解の上ご購入検討ください。使用感はありませんがコーヒーソーサ―裏面に一部傷があります。(写真参照)ビンテージ品の為カップ底には一部貫入もあります。質問等遠慮なくコメント下さい。ソーサ―直径約:150mmカップ口径約:90mm深さ約:50mmお皿/お椀/デザート食器...食器セットグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸