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ニッコー　ダブルフェニックス　カップ\u0026ソーサ― 6客
商品番号 K96468952379
商品名

ニッコー　ダブルフェニックス　カップ\u0026ソーサ― 6客
ブランド名 ニッコー
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！NIKKODOUBLEPHOENIXカップ＆ソーサー6客セットになります。祖父母宅に長期保管されておりました。素人保管になりますのでご理解の上ご購入検討ください。使用感はありませんがコーヒーソーサ―裏面に一部傷があります。(写真参照)ビンテージ品の為カップ底には一部貫入もあります。質問等遠慮なくコメント下さい。ソーサ―直径約:150mmカップ口径約:90mm深さ約:50mmお皿/お椀/デザート食器...食器セットグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸
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