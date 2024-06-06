ガネーシャ　木製　置物　バリ島

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商品詳細
高さ:22cm横幅:14.5cm奥行き:9.5cm5年前ほどにバリ島で購入しました。彫が細かくとても綺麗です。高い位置にずっと飾っていました。引っ越し準備中につき11月上旬には削除しますのでご了承ください。素材···木製
http://narcologia.ru/goods/manufacture439241.html
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