ウェッジウッドのカップ\u0026ソーサー2客

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商品詳細
ウェッジウッドのカップ\u0026ソーサー2客セットです。おそらく結婚式の引出物か何かだったと思います。目立った傷などはないと思いますが、自宅で保管してきた物なので、その点はご承知おきいただいて、購入をお願いいたします。ウェッジウッドでも、モダンなデザインなので、お好みの方に使用していただきたいと思います。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ブラックグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサーカラー···ブラウングラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー
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