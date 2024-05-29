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商品詳細
サイズ 物によっての約になりますが、高さ１２〜１５・横１０〜１２・縦８〜１０写真２（紫）写真３（黄色とグレー）写真４（ベージュに紅葉）写真５（大柄に橙色の帯）写真６（小豆色）写真７（ブルー）台座に少し傷があるものもあります。ちなみに材料費だけでも１体で5000円くらいはかかっています。源氏物語シリーズなど、他にもいろいろありますが、ご希望があれば出品させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/perpetual436046.html
http://narcologia.ru/goods/plaque743907.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox77139.html
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