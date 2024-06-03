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ブラックバス灰皿
商品番号 D37908989403
商品名

ブラックバス灰皿
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...その他テイスト...和風★ブラックバスの灰皿ですが、お部屋に　飾って置いても良いかと思います。　自宅でも飾っていました。　尚、現在は何処にも販売していないと思う　ので興味の有る方は是非。★サイズ:縦約10cm横約28cm★自宅保管の為神経質な方のご購入はお控え下　　さい。　尚、専用の箱はございますが写真6枚7枚目の　様に年季は有りますがご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate229448.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant5682.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei886171.html

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