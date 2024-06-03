種類...その他テイスト...和風★ブラックバスの灰皿ですが、お部屋に 飾って置いても良いかと思います。 自宅でも飾っていました。 尚、現在は何処にも販売していないと思う ので興味の有る方は是非。★サイズ:縦約10cm横約28cm★自宅保管の為神経質な方のご購入はお控え下 さい。 尚、専用の箱はございますが写真6枚7枚目の 様に年季は有りますがご了承下さい。



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