田島硝子　富士山グラス　ロックグラス　桜

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数年前にお土産として購入したグラスです。数回使用しましたが、グラス本体に目立った傷、汚れはありません。霧箱付き。(箱上部に汚れあり、写真3枚目参照)割れないように入念に梱包し発送しますが、万が一配送中に壊れてしまったとしても責任を負いかねます。ご了承くださいm(__)mプロフィール読んだ上での即購入可です⭕️種類···ロックグラス素材···ガラス