訳アリ Meadowsweet Cottage リリパットレーン ミニチュア

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ご覧頂きありがとうございますm(__)mこちらは英国製ミニチュアハウス「リリパットレーン」の作品です。プレゼントやお部屋のインテリアにいかがでしょうか♪【商品情報】・ブランド：LilliputLane（リリパットレーン）・作品名 ：MeadowsweetCottage・製造年 ：1996/1997年・本体寸法：縦約10×横約14×高さ約10(cm)・付属品 ：なし【商品の状態】・経年の劣化により細かいキズやカケがありますが、あくまでビンテージ品としてご了承ください。（状態の詳細は画像にてご判断下さい。）・裏側にサインがありますが、どなたのサインかは不明です。（写真10）・正規箱及び証明書(Deeds)は付属していません。（商品は画像の本体のみとなります。）【その他】・即購入OKです！・値引き交渉は基本お受けしておりませんが、 同時購入かつ同時発送の場合はご相談承ります。・梱包はリサイクル材を利用しております。・郵送の際に破損が発生した場合は返品/返金を承ります。（商品到着後、一週間以内にご連絡下さい。）ご不明な点等ございましたら、気軽にコメント下さい(^^)/#ボバやん_ビンテージ