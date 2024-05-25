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- 2023☆スターバックス スヌーピー ステンレスボトルオレンジ◆オレンジ
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商品詳細
大人気スターバックスとスヌーピーの2023コラボシリーズステンレスボトルオレンジPEANUTSBeagleScout473ml1点■発送は土、日、月、火、水になります、水曜日午後から金曜日はお休みさせて頂いてます。土、日、月、火、水の午前中に購入頂いた場合は24時間以内に発送いたしますSTARBUCKS×PEANUTSコラボレーション限定のステンレスボトル♪表面には、サイレンロゴと、STARBUCKS☆PEANUTSのタグラインが入っています。裏面には、”HAPPINESSISFINDINGYOURPATHS.”のメッセージと共に、街のはずれの境界で、その先の道を進むべきか迷うBeagleScout（スヌーピーが率いる探検隊）がアートワークとして描かれてます！真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れています。電子レンジ、食器洗い乾燥機には対応していません。商品仕様サイズ(幅×奥行き×高さ)6.8x6.8x20.5cm実容量0.483L(使用推奨量)473ml材質内びん：ステンレス鋼胴部：ステンレス鋼フタ：ポリプロピレン、ステンレス鋼、シリコーンゴムフタパッキン：シリコーンゴム保温効力：6時間55.9℃保冷効力：6時間6.3℃※撮影時のみ箱から取り出しております！■スターバックスは他にも出品しています。#funfunangeeスターバックスカード
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