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2023☆スターバックス　スヌーピー　ステンレスボトルオレンジ◆オレンジ
商品番号 E74854152466
商品名

2023☆スターバックス　スヌーピー　ステンレスボトルオレンジ◆オレンジ
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気スターバックスとスヌーピーの2023コラボシリーズステンレスボトルオレンジPEANUTSBeagleScout473ml1点■発送は土、日、月、火、水になります、水曜日午後から金曜日はお休みさせて頂いてます。土、日、月、火、水の午前中に購入頂いた場合は24時間以内に発送いたしますSTARBUCKS×PEANUTSコラボレーション限定のステンレスボトル♪表面には、サイレンロゴと、STARBUCKS☆PEANUTSのタグラインが入っています。裏面には、”HAPPINESSISFINDINGYOURPATHS.”のメッセージと共に、街のはずれの境界で、その先の道を進むべきか迷うBeagleScout（スヌーピーが率いる探検隊）がアートワークとして描かれてます！真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れています。電子レンジ、食器洗い乾燥機には対応していません。商品仕様サイズ(幅×奥行き×高さ)6.8x6.8x20.5cm実容量0.483L(使用推奨量)473ml材質内びん：ステンレス鋼胴部：ステンレス鋼フタ：ポリプロピレン、ステンレス鋼、シリコーンゴムフタパッキン：シリコーンゴム保温効力：6時間55.9℃保冷効力：6時間6.3℃※撮影時のみ箱から取り出しております！■スターバックスは他にも出品しています。#funfunangeeスターバックスカード
http://narcologia.ru/goods/capitation922508.html
http://narcologia.ru/goods/conception174157.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial90816.html
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