アンティーク　大正　明治　レトロ　茶道　香炉　提香炉

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商品をご覧いただきありがとうございます。実家の蔵に保管していました。玄関に飾って昔を楽しみましたが、断捨離の為出品します。かなり古いものです。80年以上は前のものだと思います。縦18センチ横18センチ高さ13センチ何に使われていたかは分かりません。価値があるものかとは思いますが、茶道か、炉で沸かすものか、香炉か不明です。トラブル防止の為、神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えくださいますようお願い致します。経年劣化があります。特に目立つ傷みは画像に載せましたが、他にもありますことをご了承いただける方にご購入をお願いします。大切に発送させていただきます。よろしくお願いします。※購入・コメントする前にプロフィールをお読みください。※中古品ですのでご理解いただける方ご検討ください※コメントで質問等の返信前に他の方が購入される場合もございます。ご了承下さい。テイスト···アンティーク、和風