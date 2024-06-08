アウグスブルク日時計　アンティーク　書斎インテリア

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【アウグスブルク日時計】注意：発送に30日かかります。18世紀のドイツの都市アウグスブルクの金細工師のゲオルク・フォーグラーが製作したものです。今回出品のお品は、それを忠実に復刻した見事な作品です。さすがに名工と呼ばれたフォーグラーの作品らしく、細部に亘るまで精緻に造りこまれ、大変クォリティが高いものです。また、木製の台座が重厚です。方位磁石が埋め込まれた基盤には、アカンサス紋様の透かし彫りが施されています。文字盤、サイドの緯度目盛計、指時針(ノーモン)も、全て装飾的であり全体的に芸術品といっても過言ではありません。理科系、ヴンダーカンマー(驚異の部屋)系のお部屋にはぴったりのアイテムですね。この機会をお見逃しなく。高さ：３ｃｍ（閉じた状態）幅：10ｃｍ×10ｃｍ材質・真鍮・木・ガラス