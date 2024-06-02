ステンドガラス　ステンドグラス　大正ロマン　レトロ



大正ロマンの香りが漂うステンドグラスで、懐かしいレトロな空間に ... 大正ロマンの香りが漂うステンドグラスで、懐かしいレトロな空間に ...



アンティーク建具 大正ロマン レトロな雰囲気が魅力のステンドグラス窓 ... アンティーク建具 大正ロマン レトロな雰囲気が魅力のステンドグラス窓 ...



大正ロマン 和製アンティークのステンドグラス窓一対(わずかにヒビ有り ... 大正ロマン 和製アンティークのステンドグラス窓一対(わずかにヒビ有り ...



リビング/ステンドグラス/大正ロマン/レトロ/ガラス絵の具...などの ... リビング/ステンドグラス/大正ロマン/レトロ/ガラス絵の具...などの ...



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ステンドグラス パネル 大正ロマン飾り小窓 その他アート ステンド ... ステンドグラス パネル 大正ロマン飾り小窓 その他アート ステンド ...



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セミオーダー家具実例】アンティークの衝立をリメイクしました。当時物 ... セミオーダー家具実例】アンティークの衝立をリメイクしました。当時物 ...



gilliは大正ロマンを思わせる店内にはステンドグラスを取りそろえてい ... gilliは大正ロマンを思わせる店内にはステンドグラスを取りそろえてい ...



大正ロマン風カフェにステンドグラス多数納品::住宅・建築専門ステンド ... 大正ロマン風カフェにステンドグラス多数納品::住宅・建築専門ステンド ...



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大正ロマン弐号 紅い階段の家 七．ステンドグラス｜大正ロマン ... 大正ロマン弐号 紅い階段の家 七．ステンドグラス｜大正ロマン ...



100均で作る大正浪漫 | 有限会社セイホ須山工務店 100均で作る大正浪漫 | 有限会社セイホ須山工務店



大正ロマン風/和室です。/ステンドグラス風/コレ、DIYしたよ！/感謝 ... 大正ロマン風/和室です。/ステンドグラス風/コレ、DIYしたよ！/感謝 ...



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楕円形のステンドガラスになります。飾らずにしまったままになっていました。大正ロマンやレトロがお好きな方に是非。ズッシリとした重みあります。飾る用のチェーンは付属していません。使用せずに閉まってあったのですが、新品の時からなのか経年によるものなのか曖昧で申し訳ないのですがガラス周りの縁取り？が白っぽくなっています。●画像1.2.3表面●横約20センチ●縦約25センチご理解いただける方よろしくお願い致します。