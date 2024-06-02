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ステンドガラス　ステンドグラス　大正ロマン　レトロ
商品番号 F22142710705
商品名

ステンドガラス　ステンドグラス　大正ロマン　レトロ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楕円形のステンドガラスになります。飾らずにしまったままになっていました。大正ロマンやレトロがお好きな方に是非。ズッシリとした重みあります。飾る用のチェーンは付属していません。使用せずに閉まってあったのですが、新品の時からなのか経年によるものなのか曖昧で申し訳ないのですがガラス周りの縁取り？が白っぽくなっています。●画像1.2.3表面●横約20センチ●縦約25センチご理解いただける方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle338525.html
http://narcologia.ru/goods/revamp790422.html
http://narcologia.ru/goods/choice320885.html
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