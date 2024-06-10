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琉球　グラス　ガラス　コップ
商品番号 R29868107244
商品名

琉球　グラス　ガラス　コップ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

琉球グラスの10個セット（5個×2）全て同じ色になります。グラスサイズ口径:約6㎝高さ:約11.5㎝『素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください』新品、未使用ですが、素人には識別出来ない、細かなキズ等があるかもしれません。ご了承頂けます方のご購入をお待ちしております。琉球グラスでお酒を飲んでみたり、お部屋のインテリアに使用してみてはいかがですか？
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