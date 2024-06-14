412　クロコダイル　マット加工　35ｍｍ厚ベルト　スカイブルー

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スライド式 無段階調節厚い生地でしっかりと締まります。写真の画像がお客球にお届けの商品です。カラー:スカイブルー 内側もスカイブルー商品は本物クロコダイルです。１００パーセント腹皮使用の最高級クロコベルトです。マット加工は初期の頃は落ち着いた光沢が出ていますが、長く使い続けるとさらに磨かれ光沢が強まります。ひんぱんに使う場合には経年変化も出やすいマット加工がおすすめです。肚（はら）ワニワニの背の部分を割き、腹（肚）部の鱗（腹鱗板）をいかしたタイプの革です。腹皮は、ワニの腹の白い部分ですので、ごくわずかな部分です。背皮に比べて通常は2倍ぐらいの価格で取引されています。天然商品ですので、一つとして、同じものはないです。裏地も本革使用で、少しですが、ザラザラした感じで、汗むら防止効果があります。幅３５ｍｍ 長さは121ｃｍ ウエスト116ｃｍぐらいまで、対応です。バックルはカットして、調節できます。本物クロコダイルは、天然ですので、ウロコがちがうので、一つ、一つを、写真撮り、しております。シャムワニ（一般和名）シャムワニ商業名：SiameseCrocodile学名：Crocodylussiamensis腹部の鱗の形状は長方形で、イリエワニに似ていますが、それよりやや大きめです。頸から肛門にかけての鱗の横列の数は約30～34列です。又、横腹の部分の鱗は、丸みのある形状をしています。