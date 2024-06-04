美品　グッチ　ベルト　インターロッキング　GG　ゴールド箔押し　クレスト　黒　茶

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ご覧いただきありがとうございます^^以下商品説明です。お値引きまたはご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】GUCCI グッチ【型番】036/084/0964【アイテム】ベルト ゴールドバックルGG インターロッキングクレスト 85-34 MADEINITALY イタリア製黒 ブラック 焦げ茶 ダークブラウン バイカラー【サイズ】※多少の誤差は予めご了承ください。ベルト幅：約2.5cm全長：バックル込み約100cm、ベルトのみ約93cmベルト穴位置：最後2枚の写真をご確認ください【状態】大手ブランドショップにて真贋済み商品として購入しました。（正規品）目視で確認する限り、目立った傷や汚れのない美品となります。詳細な状態は写真にてご確認をお願い致します。【注意事項】＊あくまでも素人保管されていたものとなり、小さなキズやスレなどがある可能性がございます。完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段で販売しております。＊写真の写り方やお使いのディスプレイにより、風合いや色合いが異なって見える可能性がございます。ご了承ください。＊購入前にプロフィール欄をご確認ください。実物の掲載写真をご確認いただき、中古品としてご理解いただける方はご購入ください。