DOLCE\u0026GABBANA ドルガバ/ダメージ加工オーバルバックル本革ベルト水色

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新規IDの方、評価に不安を感じる方とはお取引はできません。※値下げ不可！他サイトでも出品中の為、即購入する前にコメントより在庫の有無をご確認ください。【商品の説明】ブランド：ドルチェ＆ガッバーナカラー：水色系【素材】本革シルバー金具【商品の状態】ひび割れなどは元々のデザインでダメージ加工されたものです。殆ど使用していませんが中古品のため、新品同様のクオリティーをお求めの方や、転売目的での購入はご遠慮ください。【実寸サイズ】ベルト長さ：最小83cm~最大93cm幅：４.5ｃｍバックル約8ｃｍ×6ｃｍ※素人による計測の為、多少の誤差は予めご了承ください。【注意事項】神経質な方や細部に拘りのある方はご購入をお控えください。ブランド品の特性上いかなる理由がありましても返品はできません。素材...本革カラー...ブルー