クロムハーツ キャップ メッシュキャップ CHパッチ

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ご覧いただきありがとうございますm(__)mこちらはクロムハーツのメッシュキャップでございます。正規店購入の確実正規品です。あらゆる著名人の方が着用されていてとても大人気の商品でございます！現在クロムハーツの店舗で売られておらず、とても希少な商品で大変人気のため探されている方も多いのではないでしょうか？ぜひこの機会にこのクロムハーツのキャップをご購入ください！なにかご質問等ございましたら、気軽にコメントお願いいたします(＞人＜;)カラー···ブラック形···ベースボール