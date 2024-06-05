未使用級　ボッテガヴェネタ コンパクト財布 2つ折り カセット カーフ

ご覧いただきありがとうございます(^ω^)✨ノーコメント即購入大歓迎です✨【古物商許可証取得済み】岩手県公安委員会 第211090000600号真贋のWチェック済み！万が一、偽物だった場合、返品対応もしておりますので安心してご購入下さい✨他にも多数出品しておりますので【お得な情報】と【重要事項】は是非プロフィールをご覧くださいませ✨ブランド名：BOTTEGAVENETAシリアル№：有状態：・外側 目立った型崩れ表面や角の擦れなく とても状態は良いです！・内側 目立った傷汚れなくとても状態は良いです。・ホックも金具もキレイでパチっととまります。・簡易メンテナンス、心を込めたクリーニングをしておりますのでとてもキレイでおすすめの商品でございます。【仕様】札入れ ×１小銭入れ ×１カード入れ×４ポケット ×２付属品：6枚目右下の写真添付サイズ縦約９cm ： 横約11.5cm ： マチ約2.5cmカラー：ブラック黒ゴールド金具柄・デザイン：マキシイントレチャート カセット素材：カーフ購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品※素人検品、素人採寸の誤差等に理解のない方、神経質な方、完璧な商品を求める方はご購入をお控え下さい。最後まで、ご覧いただきありがとうございます✨管理番号：a-279財布形...二つ折り



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