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バーバリーロンドン チェックタイ ネクタイ ライトブルー Italy製
商品番号 D86198611865
商品名

バーバリーロンドン チェックタイ ネクタイ ライトブルー Italy製
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーロンドンチェックタイネクタイライトブルーItaly製○仕様詳細カラー：ライトブルー全長：149cm　大剣幅：8.5cm○素材詳細シルク100%バーバリーの定番、チェック柄のネクタイです。明るめの色味で春先以降に使いやすいかと思います。気持ち使用感はありますが目だった汚れ等なくきれいです。
http://narcologia.ru/goods/capitation92608.html
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1796 【美品】 バーバリーロンドン ネクタイ チェック-
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