グッチ 1145 ドリアン シグネチャー 長財布 ラウンドファスナー ...

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アイテム：グッチ1145GUCCIシマシグネチャードリアンレザージップアラウンドウォレットラウンドファスナーインターロッキングggシルバー金具メタル金具長財布カラー：ブラック素材：シマレザー付属品：なし本物ですのでご安心ください（コピー品の売買は法律で禁止されています）シリアルナンバー：画像10枚目をご参照ください参考価格：9万9000円ーーーーーーーーーー●商品コンディション中古ではございますが特筆すべき汚れや傷みなく、気持ちよくお使いいただけます。もちろん正規品なのでgucciのお店でメンテナンスのご相談も可能です。ーーーーーーーーーー商品は古物商免許が必要な業者専用ブランドオークションやブランド中古販売店から全て真贋済みのものを販売しています。また、弊社は公安委員会より古物商免許取得済みです。愛知県公安委員会古物商許可証番号543962110700ーーーーーーーーーーこちらは新品ではありませんので通常仕様に伴う使用感はありますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。また出来る限り多く画像を使い、汚れなども分かりやすくしております。イメージ違い等による返品は承りかねます。ご了承のことお願いいたします。複数のサイトで販売しているので削除する場合がございます。商品コードgu.1145/270